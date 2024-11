Il 30 novembre al “Pala Cannizzaro” torneo di mini basket per il 10° Memorial Michele Talluto

Sabato 30 novembre, presso il Palacannizzaro, si svolgerà il 10° Memorial Michele Talluto, un torneo di minibasket che vedrà la partecipazione di diverse squadre, tra cui ASD Airam, Invicta93100, l’Icaro Santa Caterina , la Cusn, e l’Alfa Basket Sommatino. L’evento è organizzato dagli amici del campetto di Via Dalmazia, in memoria di Michele Talluto appassionato sub tragicamente scomparso dieci anni fa durante un’immersione nelle acque di Ustica. Per commemorare il decimo anniversario della sua morte, gli “amici del campetto di via Dalmazia” hanno deciso di dedicargli una giornata speciale, dove saranno i bambini i veri protagonisti. Un’occasione per unire sport e ricordo, celebrando con gioia e partecipazione l’indimenticabile Michele.

Sono trascorsi 10 anni dalla scomparsa di Michele, ma il suo ricordo vive ancora tra i canestri, i rimbalzi e le risate di quei pomeriggi passati nello storico campetto di basket via Dalmazia. Quel piccolo angolo di città non era solo un luogo per giocare a basket, ma un rifugio, un punto di incontro per una generazione che ha fatto della condivisione e della passione per lo sport uno stile di vita.

Michele era uno di noi. La sua energia, la sua voglia di giocare e il suo sorriso contagioso hanno lasciato un segno indelebile in chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo. Oggi, noi amici cresciuti insieme a lui vogliamo ricordarlo proprio in memoria di quel campetto, simbolo di amicizia e comunità. Speriamo che l’amministrazione possa dedicare questo luogo a Michele, perché diventi per tutti un promemoria di quanto possa essere grande l’eredità di una persona che ha vissuto con il cuore e con gioia il piacere per lo sport.