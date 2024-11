Gangi. Record di prestazioni all’Open Day itinerante dell’ASP di Palermo e del Lions club Madonie

Gli screening oncologici e le vaccinazioni, la prevenzione cardiovascolare e quella visiva e logopedica nelle scuole dell’infanzia, ma per la prima volta nelle iniziative di prossimità dell’Asp anche lo screening audiometrico e quello oculistico. Un ampio ventaglio di prestazioni che ha trovato pieno riscontro nei cittadini di Gangi che hanno sfruttato l’opportunità dell’Open day itinerante, organizzato dall’Azienda sanitaria in collaborazione con il Lions club Madonie e la locale Amministrazione comunale, per aderire in massa ai programmi di screening.





Il report di giornata ha fatto segnare un numero record di 614 prestazioni, confermando una partecipazione come mai era avvenuta quest’anno in altre realtà. “I cittadini confermano di apprezzare il modello di sanità itinerante voluto dal Direttore generale, Daniela Faraoni – ha spiegato il Direttore sanitario, Antonino Levita – gli Open day si pongono l’obiettivo di soddisfare un bisogno di salute, e in particolare, di prevenzione, crescente da parte della popolazione. L’attività, che riusciamo a realizzare grazie alla piena convergenza e condivisione con le Amministrazioni comunali, non rientra nella ‘straordinarietà’, ma è diventata parte integrante di un programma ordinario che prevede di raggiungere ogni anno tutti i centri della provincia”.





Sono stati complessivamente 85 a Gangi gli esami degli screening oncologici, mentre 31 i prelievi dello screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse. Per due utenti che hanno fatto accesso all’ambulatorio della prevenzione cardiovascolare (che ha assicurato 98 prestazioni), sarà necessario un approfondimento diagnostico già pianificato nella UOC di cardiologia dell’Ospedale Ingrassia di Palermo.

Tantissima la gente che è salita anche a bordo dei camper dello screening audiometrico e di quello oculistico messi a disposizione dal Lions club Madonie. In particolare, l’attività dello screening oculistico si è protratta fino a sera per assicurare l’esame a tutti gli utenti presenti.

Gli operatori dello screening visivo e dello screening logopedico hanno, invece, raggiunto i bambini in due Istituti scolastici dove sono stati effettuati 208 esami.

“Un bilancio più che lusinghiero per la campagna di screening voluta dall’Asp di Palermo – ha sottolineato il Sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello – la popolazione di Gangi ha risposto in massa, con oltre 600 accessi ai servizi sanitari gratuiti, il mio ringraziamento personale e quello della comunità che rappresento va al direttore generale dell’Asp 6 Daniela Faraoni, al direttore sanitario Antonino Levita e a tutti i dirigenti sanitari, ai medici, infermieri ed operatori che con devozione, pazienza e attenzione hanno accolto i miei concittadini in questa importante giornata di prevenzione sanitaria. Un ringraziamento anche al Lions Club Madonie che ha messo a disposizione due camper per lo screening oculistico e audiometrico”.

All’interno del villaggio della salute dell’Open day sono state somministrate 39 vaccinazioni e, nell’area curata dai veterinari, impiantati 15 microchip. Assicurate dallo sportello amministrativo anche 28 operazioni di cambio medico e di esenzione ticket.