Finanziati i progetti di videosorveglianza dei Comuni di Caltanissetta e Gela

In sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza dei Sindaci di Caltanissetta e Gela, sono stati approvati i progetti di videosorveglianza presentati dai Comuni di Caltanissetta e Gela nell’ambito dei finanziamenti del Programma Operativo Complementare “Legalità 2014-2020” .

Le progettualità avevano già superato il vaglio della Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato di Palermo e, dopo l’ulteriore e attento esame da parte della competente Autorità di gestione, i progetti di Caltanissetta e Gela sono stati ammessi al finanziamento rispettivamente per € 219.452,08 e per €.234.220,13 in correlazione con la dimensione anagrafica dei due enti locali.

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato l’impegno profuso nella elaborazione dei progetti e ribadita l’importanza di dotare i territori comunali di apparati di videosorveglianza quale imprescindibile strumento per accrescere la sicurezza e per rafforzare, anche grazie alla connessione con le Sale operative delle FF.OO, l’azione preventiva. L’impiego di tali strumenti, è stato sottolineato, unitamente ad altri importanti iniziative sul piano della prevenzione, come la recente stipula con i due Comuni del Patto per l’attuazione della sicurezza urbana, concorre a incrementare la sicurezza percepita e reale offrendo, peraltro, un utilissimo strumento di supporto all’attività della polizia giudiziaria.

Al termine della riunione, i Sindaci dei due Comuni che hanno ottenuto il finanziamento hanno espresso particolare apprezzamento per l’ulteriore opportunità offerta dal Ministero che ha permesso di accedere a fonti di finanziamento complementari per la realizzazione di dispositivi di videosorveglianza e hanno espresso il loro forte ringraziamento per l’azione di coordinamento e supporto svolta dalla Prefettura e dei tecnici della Zona TLC che hanno contribuito al perseguimento del positivo risultato.