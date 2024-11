Emergenza idrica a Caltanissetta, DC provinciale: “Pieno sostegno all’amministrazione guidata dal sindaco Tesauro”

La DC provinciale di Caltanissetta attraverso una nota esprime pieno sostegno all’amministrazione Tesauro riguardo l’emergenza idrica che sta investendo il capoluogo nisseno, proponendo, inoltre, il proprio impegno e la propria collaborazione.

“La DC provinciale di Caltanissetta esprime il proprio sostegno all’amministrazione guidata dal sindaco Tesauro, che dal suo insediamento sta lavorando con impegno e abnegazione, per affrontare la grave crisi idrica che sta investendo la città di Caltanissetta. L’amministrazione, con interventi mirati e tempestivi, sta cercando di tutelare la cittadinanza e garantire il diritto all’acqua, pur tra mille difficoltà, fondamentale per la vita quotidiana dei nisseni. La DC ritiene fondamentale continuare a supportare queste azioni per superare la crisi e assicurare la gestione ottimale delle risorse idriche, in attesa di soluzioni a lungo termine. La DC provinciale inoltre, si rende disponibile con i propri rappresentanti regionali e assessori ad intervenire in questa delicata vicenda, l’emergenza idrica, che sta mettendo a dura prova la Sicilia e la provincia di Caltanissetta.” Gero Valenza Segretario Provinciale DC