Distribuzione idrica, il sindaco Tesauro chiede formalmente a Caltaqua di ripristinare il calendario per non penalizzare ulteriormente i cittadini con il cosiddetto “salta turno”

Sta destando non poche polemiche tra i cittadini di Caltanissetta il nuovo calendario sulla distribuzione dell’acqua diffuso da Caltaqua nel primo pomeriggio di oggi. L’aggiornamento del calendario è dipeso dal guasto alla rete idrica di ieri venerdì 29 novembre. Ormai è consuetudine che in caso di guasto, l’interrizione della distribuzione comporta il cosiddetto “salto turno” per cui alcune zone sono costrette ad attendere il loro turno con l’ulteriore ritardo di 6/7 giorni. Situazione insostenibile e sostanzialmente non equa rispetto alla calendarizzazione d’emergenza di Caltaqua. Tantissime le proteste soprattutto sui social. A sostegno delle zone penalizzate , il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, interpretando e facendo suo il forte malcontento dei cittadini residenti nel zone dove è saltato il turno, proprio in queste ore ha inoltrato formale richiesta a Caltaqua affinchè, si provveda alla distribuzione nelle zone prestabilite come da calendario prestabilito . Il primo cittadino , sentito al telefono dalla redazione, ha esternato tutto il suo forte malcontento per i troppi guasti che in piena crisi idrica, purtroppo penalizzano fortemente molti cittadini tradendo un principio fondamentale: l’equità della distribuzione idrica sul territorio cittadino.