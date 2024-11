Da venerdì 8 novembre sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Ancipa basso, sospesa la distribuzione idrica a Caltanissetta e a San Cataldo

Siciliacque comunica che a partire dalle ore 6:00 di venerdì 8 novembre sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Ancipa basso per eseguire la ricollocazione del sistema di presa galleggiante in una zona dell’invaso a maggiore pescaggio.

Avvisiamo, pertanto, che a partire da venerdì la distribuzione programmata in calendario nei comuni di Caltanissetta e San Cataldo non potrà essere effettuata. Considerate le tempistiche di ripresa delle forniture ai serbatoi comunali, indicate da Siciliacque, la distribuzione subirà uno slittamento. Sarà cura di Caltaqua comunicare la riprogrammazione della distribuzione non appena sarà possibile.