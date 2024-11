Crisi idrica a Caltanissetta, i serbatoi della discordia animano il dibattito in Città

CALTANISSETTA. Primi serbatoi, prime foto e prime reazioni dei cittadini sui social, ma anche primi distinguo e prime lamentele. E’ quanto ha provocato la collocazione in diverse parti della Città di serbatoi per consentire la distribuzione dell’acqua al fine di scongiurare l’emergenza idrica.

Tra le tante reazioni, anche quella piccata di un cittadino che ha detto, senza mezzi termini, che lui, quel serbatoio, davanti casa e davanti la sua finestra, proprio non lo vuole. “Questo scempio deve sparire davanti la mia casa o lo faccio sparire io!”.

Il cittadino ha chiesto via social al sindaco Walter Tesauro e all’ufficio tecnico comunale di spostare con urgenza dalle sue finestre il serbatoio. Per altro, c’è stato anche chi ha giustamente fatto notare che, essendo posizionati a terra, il rubinetto è posto in basso, per cui bidone e damigiane come possono essere posizionati.

Di certo, al di la dello scopo per il quale i serbatoi sono stati collocati nei vari punti della Città, si tratta di una presenza del tutto insolita che non è stata certo accolta con favore da tanti cittadini che hanno visto nella loro collocazione la logica conseguenza di una crisi idrica che, in termini di emergenza, appare di la dall’essere risolta.