Cefalù. Festival del Cinema, Alessandro Haber incanta il pubblico: “Prova d’amore” vince il Premio amicizia sulla disabilità

Alessandro Haber incanta il pubblico del Festival del Cinema di Cefalù con la sua interpretazione nel cortometraggio “Prova d’amore”, un toccante racconto che ha vinto il prestigioso Premio Pippo Fatta. Istituito in memoria di Giuseppe “Pippo” Fatta, figura emblematica di Cefalù e simbolo di altruismo e dedizione alla comunità, il premio assegna un riconoscimento di 500 euro al film che affronta con sensibilità il tema della disabilità.

“Prova d’amore”, diretto da Denis Nazzari, racconta una storia di profonda umanità e accettazione, catturando l’essenza dell’amicizia e dell’empatia verso chi vive situazioni di disabilità. La pellicola sarà proiettata oggi pomeriggio alle ore 17:00 al Cinema Astro di Cefalù alla presenza del regista. Nazzari riceverà ufficialmente il Premio Pippo Fatta durante una cerimonia che si terrà stasera alle ore 20:00 presso la Sala Meeting dell’Hotel Sea Palace di Cefalù.

Chi era Pippo Fatta? Nato a Cefalù il 9 luglio 1940, Pippo Fatta è stato una figura straordinaria, sempre pronto a dedicarsi agli altri. Gestiva l’autoscuola di famiglia, dove ha insegnato a centinaia di giovani a guidare e dove la sua gentilezza e disponibilità lo hanno reso un punto di riferimento per la comunità. Pippo Fatta era anche attivo nel Masci (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani), partecipando a numerose iniziative di solidarietà e aiutando chiunque fosse in difficoltà. La sua vita è stata una testimonianza di altruismo e impegno civico, valori che la sua famiglia porta avanti ancora oggi.

Denis Nazzari

Il Premio Pippo Fatta è stato istituito proprio per onorare la sua memoria, premiando opere che trattano con delicatezza e consapevolezza il tema della disabilità. L’obiettivo del premio è sensibilizzare il pubblico e promuovere l’inclusione sociale attraverso il cinema, uno strumento potente per raccontare storie che ispirano e che possono cambiare prospettive.

Denis Nazzari, nato a Roma il 30 settembre 1986, è un regista emergente che ha sviluppato la sua passione per il cinema fin dall’infanzia grazie all’influenza del nonno, amante del cinema italiano classico. Ha iniziato la sua carriera come attore in cortometraggi indipendenti, passando rapidamente alla regia e alla scrittura. Con Prova d’amore, Nazzari dimostra una profonda sensibilità nel raccontare storie di inclusione e amicizia, creando un cortometraggio che ha conquistato il pubblico di Cefalù e ha onorato la memoria di Pippo Fatta.

Il Festival del Cinema di Cefalù si impegna a promuovere valori di inclusione e consapevolezza sociale, offrendo con il Premio Pippo Fatta un riconoscimento a chi, come Nazzari, usa il linguaggio cinematografico per sensibilizzare e unire.