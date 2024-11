Caltanissetta. Le nissene Polizzi Desirè, Amico Dania e Lachina Cristina ricevono il prestigioso premio “Impresa e Talenti” alla Fiera del Levante a Bari

Grandi emozioni e ampie soddisfazioni per tre giovani nissene laureate in Economia e Direzione delle Imprese, che, ieri, 31 ottobre, presso la Fiera del Levante a Bari, sono state insignite del prestigioso premio “Impresa e Talenti”, assegnato dal Centro Studi Comunicare l’Impresa.

Le premiate sono Polizzi Desirè, Amico Dania e Lachina Cristina, che hanno condiviso il percorso universitario, tra ostacoli e sacrifici e oggi lavorano insieme nello studio della dott.ssa Elisa Ingala, con la volontà di costruire una carriera basata su valori comuni e visioni condivise.

Il riconoscimento rappresenta un traguardo ricco di soddisfazione per le giovani nissene, che celebra il loro impegno accademico e anche il loro potenziale professionale; si inserisce in una più ampia iniziativa di supporto alla formazione e alla crescita dei giovani talenti del territorio.

Con il patrocinio di Rai Puglia e la media partnership del TGR e del Gruppo Norba, il premio “Impresa e Talenti” si concretizza nell’assegnazione di una borsa di studio integrale per l’accesso al master “International Marketing, Eventi & Media”. Il corso è erogato dal Centro Studi Comunicare l’Impresa in collaborazione con la HBR Academy Italia, espressione italiana di Harvard Business Review, rinomata rivista manageriale di riferimento nel panorama internazionale. Ogni anno, il Centro Studi Comunicare l’Impresa seleziona mille laureati sulla base dei loro meriti accademici e professionali per l’assegnazione di questo ambito riconoscimento, mirato a sostenere i giovani più promettenti. Il premio “Impresa e Talenti” si configura quindi non solo come un sostegno economico per il perfezionamento della formazione, ma anche come un importante attestato di stima e fiducia nei confronti di chi ha dimostrato impegno e determinazione nel proprio percorso di studi.

Le giovani premiate hanno rivolto ringraziamenti particolari all’Università Kore di Enna, che le ha accompagnate durante il percorso formativo, e a tutti gli enti coinvolti nell’iniziativa che credono nei giovani e nei loro successi, supportando concretamente i nuovi talenti italiani.