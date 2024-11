Caltanissetta. Incendio in viale Stefano Candura, tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco

Un incendio questo sabato pomeriggio, 23 novembre, ha interessato la guaina di rivestimento del solaio di copertura di un edificio in viale Stefano Candura a Caltanissetta. Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco che stanno operando per spegnere l’incendio e sezionare affinché le fiamme non si propaghino.

Le famiglie sono state evacuate a scopo precauzionale per evitare i danni causati dalla respirazione del fumo. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento da parte della squadra dei Vigili del Fuoco.