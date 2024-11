Caltanissetta. Al Cefpas Corso di formazione per i tecnici di radiologia impegnati nei programmi di screening mammografico

CALTANISSETTA. Si è conclusa la terza fase del “Corso di formazione per i tecnici di radiologia impegnati nei programmi di screening mammografico”. Il corso, della durata di 3 anni, è stato organizzato dal CEFPAS su indicazione del Servizio 1 del DASOE, Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, diretto dalla dr.ssa Lucia Li Sacchi, Responsabile Scientifico insieme con il Dr. Mario Valenza, responsabile del Centro Gestionale Screening dell’ASP di Palermo.

Il corso, rivolto ai Referenti TSRM indicati dalle ASP regionali, si è basato su un modello formativo già impiegato con successo in Regione Emilia Romagna e ha come obiettivo specifico il miglioramento della qualità e della sensibilità dei programmi di screening mammografico attraverso l’ottimizzazione della clinical competence e della performance esecutiva dei radiogrammi, oltre che degli aspetti organizzativi, comunicativi e motivazionali.

«Il progetto formativo rientra tra le attività pianificate in linea con le indicazioni del vigente Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 e la formazione continua degli operatori sanitari è un elemento essenziale per lo sviluppo dei programmi di Screening oncologico a garanzia della promozione della qualità» dichiara la dr.ssa Lucia Li Sacchi.

«L’esperienza formativa di queste giornate è stata molto proficua e ha generato entusiasmo e spinta motivazionale fra tutti i Colleghi TSRM presenti- ha dichiarato la Dr.ssa Vania Galli (TSRM Formatore esperto, Specialist EFRS Europa e Responsabile Gruppo Coordinamento TSRM Screening Mammografico Regione Emilia Romagna)- Lo scambio di esperienze ha generato un discussing proattivo ed efficace, indubbiamente utile per la costruzione anche nello screening mammografico siciliano, di un modello di monitoraggio della qualità mammografica e di Performance dei TSRM. L’attenzione non è mai venuta a meno e l’impegno all’apprendimento del metodo e del System Quality applicati in Regione Emilia Romagna, ha raggiunto i livelli più alti di coinvolgimento e condivisione».