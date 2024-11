Basket maschile Under 13. L’Airam vince ancora ad Agrigento contro il Real Basket

Una sfida all’insegna dell’intensità e della passione sportiva quella tra l’ASD AIRAM e i padroni di casa del Real Basket Agrigento, valida per il campionato Under 13. I giovani cestisti nisseni si sono imposti in trasferta al termine di una partita combattutissima, che ha visto entrambe le squadre lottare con grande determinazione. Sin dai primi minuti, l’incontro è stato caratterizzato da un ritmo elevatissimo, con l’ASD AIRAM che ha fatto della velocità e della combattività le sue armi principali. Nonostante un avvio difficile, i ragazzi non si sono mai arresi, mantenendo alta la concentrazione e mostrando un’ottima capacità di reazione.

Il momento decisivo è arrivato nel terzo quarto, quando i nisseni sono riusciti a ribaltare il risultato, passando in vantaggio grazie a una serie di azioni ben orchestrate e a una difesa molto grintosa. E sebbene i nisseni fisicamente concedevano diversi centimetri agli avversari, non si sono mai scoraggiati, lottando su ogni palla vagante e mantenendo sempre una grande intensità difensiva hanno reso sempre difficile ogni attacco della squadra avversaria.

Da quel momento, l’ASD AIRAM ha saputo controllare il gioco con grande maturità, mantenendo il margine di vantaggio fino alla sirena finale che ha visto prevalere i nisseni per 54 a 51.

A fine gara coach Emilio Galiano soddisfatto per la bella prova dei suoi ragazzi ha dichiarato: “la chiave del successo è stata la combinazione tra una difesa solida e un gioco rapido ed efficace che ha messo in difficoltà gli avversari nei momenti cruciali. Un plauso va a tutti i giocatori per l’impegno e la grinta dimostrati in campo, ed a tutti i genitori a seguito della squadra che con il loro l’incoraggiamento, dagli spalti hanno contribuito a motivare i ragazzi ed a dare una carica extra a tutta la squadra”. L’ASD AIRAM si prepara ora al prossimo incontro con rinnovata fiducia, consapevole di poter contare su un gruppo unito e determinato.