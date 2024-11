A Campofranco partecipato convegno “I carusi” nella giornata regionale delle vittime delle miniere

CAMPOFRANCO – Si è svolto questa mattina al Museo di Storia Locale il convegno “I Carusi”, organizzato in occasione della Giornata regionale delle vittime delle miniere. La commemorazione è iniziata con un minuto di silenzio: un momento di raccoglimento in cui tutti i presenti hanno potuto riflettere sul sacrificio di coloro che hanno perso la vita nelle miniere del territotio. La sala gremita ha visto una significativa e attiva partecipazione degli studenti dell’Istituto Hodierna di Campofranco – indirizzo MAT, che hanno arricchito l’evento con le loro domande durante il dibattito finale, dimostrando grande sensibilità e interesse verso questa importante pagina della nostra storia. Il Sindaco Rosario Nuara, nel suo intervento, ha ribadito come la memoria dei “carusi” e delle vittime delle miniere rappresenti un pilastro fondamentale dell’identità di Campofranco. “Questa amministrazione”, ha sottolineato il Sindaco, “ha sempre dato priorità al ricordo di questa pagina dolorosa della nostra storia, organizzando eventi commemorativi in ogni anno del nostro mandato. Non è solo un dovere istituzionale, ma un impegno morale che continueremo a portare avanti anche negli anni futuri. La memoria non deve essere un esercizio occasionale, ma un impegno costante per onorare chi ha perso la vita nelle miniere e per educare le nuove generazioni.” Un momento particolarmente toccante è stato l’intervento della nostra concittadina, la Prof.ssa Debora Bonacotta, che ha condiviso alcuni passaggi del suo libro “Infanzie rubate. Le miniere e i loro carusi”, trasmettendo con grande emozione le storie di quelle giovani vite sacrificate.Preziosi, come sempre, i contributi storici del Prof. Vincenzo Nicastro, che ha saputo contestualizzare gli eventi con la sua consueta competenza e passione per la storia locale. E’ intervenuto anche il Vicesindaco Enrico Lipari, che si è rivolto ai giovani presenti con parole intense, invitandoli a riflettere sul privilegio di vivere nel presente rispetto alle condizioni disumane in cui erano costretti a lavorare i “carusi” nelle miniere. Un momento emotivo è stato vissuto durante la proiezione del documentario realizzato da Enzo Mazzara, che ha saputo catturare, attraverso immagini e testimonianze commoventi, la drammatica realtà dei minatori e dei “carusi”. Il video ha permesso ai presenti di immergersi completamente nella storia delle miniere del territorio, facendo emergere con forza il sacrificio e la dignità di chi ha vissuto quella difficile epoca.