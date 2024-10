Torino, operaio cade dal tetto e muore

(Adnkronos) – Incidente mortale sul lavoro questa mattina a San Sicario, nel torinese. Vittima un operaio 62enne che, per cause ancora in corso di accertamento, e’ caduto dal tetto sul quale stava eseguendo alcuni lavori. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari, l’uomo è deceduto. Sul posto sono in corso i rilievi dei tecnici dello Spresal e i dei carabinieri per verificare la dinamica dell’accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)