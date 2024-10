Surfista italiana 36enne muore trafitta da pesce spada in Indonesia

(Adnkronos) – Una 36enne piemontese, Giulia Manfrini, è morta trafitta da un pesce spada mentre faceva surf nelle acque indonesiane al largo delle isole Mentawai. Lo hanno riferito i media locali, citando Lahmudin Siregar, capo ad interim dell'Agenzia per la mitigazione dei disastri delle Mentawai, secondo il quale l'incidente è avvenuto in una zona frequentata da surfisti chiamata Bengbeng. Stando ai media, il pesce spada ha colpito Manfrini al petto. Due turisti, identificati come Alexandre Ribas e Massimo Ferro, hanno notato la donna in pericolo e hanno prestato i primi soccorsi per poi trasportarla all'ospedale di Pei Pei. Secondo gli esami medici, la surfista è morta per una ferita profonda cinque centimetri. Nel giugno di quest'anno un altro surfista, l'americano Erick Robert Soreker, era morto in circostanze analoghe nell'isola di Pagai Selatan. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)