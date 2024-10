Serie D. La Sancataldese, in dieci nell’ultime mezzora, perde 2-0 con la Vibonese

Sconfitta esterna per la Sancataldese che ha perso 2-0 contro la Vibonese. Pronti via e padroni di casa subito insidiosi. Al 18′ vantaggio Vibonese con Giunta abile a concludere alle spalle di Dolenti.

Sei minuti più tardi è stato Terranova a raddoppiare. Un raddoppio che ha in qualche modo tagliato le gambe ad una Sancataldese che, comunque, in maniera orgogliosa, nonostante la superiorità tecnica dei calabri, ha cercato in qualche modo di costruire le premesse per riaprire il match. Il Commando Neuropatico ha sostenuto in maniera veramente ammirevole la squadra anche in una trasferta non facile come quella contro la Vibonese.

Alla maggiore differenza tecnica s’è poi assommata anche quella numerica in quanto al 14′ del secondo tempo è stato espulso per doppio giallo Etchegoyen, per cui nell’ultima mezzora di gioco la Sancataldese è rimasta in dieci contro 11 e sotto di due gol. Nonostante ciò non è mancato certo l’impegno da parte della squadra di Orazio Pidatella.

E domenica prossima altro appuntamento alquanto impegnativo per i verdeamaranto che affronteranno al Valentino Mazzola il Pompei fresco vincitore 0-2 della Nissa.