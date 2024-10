Scuola, oggi sciopero generale: stop di 24 ore di docenti e personale

(Adnkronos) – Lavoratori della scuola in sciopero oggi, giovedì 31 ottobre, con lo stop generale di 24 ore di docenti e personale Ata. La mobilitazione, proclamata da Flc Cgil, sarà animata in tutta Italia da manifestazioni, presìdi e flash mob previsti in 40 città e riguarderà anche personale dell'università e degli enti di ricerca, accademie e conservatori e Istituti Aninsei.

Alla base della protesta c'è la rivendicazione di "un contratto giusto e un lavoro stabile". La legge di bilancio presentata in Parlamento nei giorni scorsi, infatti, "non prevede – si legge in una nota -risorse aggiuntive per i rinnovi contrattuali 2022-2024 e non risolve il problema del potere d’acquisto dei salari a fronte del 18% circa di inflazione. A questo si aggiunge l’annoso problema del precariato: un lavoratore su quattro fra ATA e docenti non ha un contratto stabile e questo arreca un danno non solo alle vite di lavoratrici e lavoratori, ma anche alla didattica e alle studentesse e agli studenti". “La Flc Cgil ha indetto lo sciopero anche per affermare un’idea di scuola democratica, in netta contrapposizione con le riforme regressive e autoritarie del ministro Valditara – dichiara Gianna Fracassi, segretaria generale della Federazione dei Lavoratori della Conoscenza Cgil –. In queste due importanti date di mobilitazione ribadiremo la nostra opposizione alla filiera tecnologico-professionale che riduce l’offerta formativa consegnandola ai privati, e al liceo made in Italy che risponde a una visione aziendalistica dell’istruzione. Abbiamo più volte espresso preoccupazione per i nuovi strumenti di valutazione basati su criteri selettivi e punitivi e per la revisione delle indicazioni nazionali e delle linee guida dell’educazione civica ispirate all’individualismo e al culto della nazione e del profitto. Per non parlare dell’istituzione di classi “differenziali” per alunni non italofoni. Il Governo e il Ministero dell’Istruzione e del Merito non hanno ascoltato le nostre ragioni. Saremo in piazza il 31 ottobre e il 15 novembre con gli studenti e le studentesse per riaffermare il protagonismo di chi la scuola la vive e la attraversa quotidianamente”.

ABRUZZO

L’Aquila: presidio c/o Prefettura, Corso Federico II, dalle ore 10:30. Teramo: presidio davanti l’USP, Largo San Matteo, dalle ore 10:30. Chieti/Pescara: presidio davanti l’USP di Chieti/Pescara, Via Passolanciano, dalle ore 10:30.

BASILICATA Presidio regionale a Potenza presso l’Ufficio Scolastico Regionale, Via Don Minozzi, 39.

CALABRIA

Manifestazione presso l’Ufficio Scolastico Regionale, Lungomare Stefano Pugliese, 259, Catanzaro Lido, dalle ore 10:00 alle 12:30.

CAMPANIA

Presidio regionale a Napoli presso l’Ufficio Scolastico Regionale, Via Ponte della Maddalena, 55, dalle ore 10:00.

EMILIA ROMAGNA

Bologna: concentramento/manifestazione presso la Prefettura, Piazza Roosevelt, dalle ore 9:00. Ferrara: presidio presso la Prefettura, Corso Ercole | d’Este, dalle ore 11:00 alle 12:00. Forlì-Cesena: presidio presso la Prefettura di Forlì, Piazza Ordelaffi, dalle ore 9:30. Modena: presidio presso la Prefettura, Viale dei Martiri della Libertà, 34, dalle ore 10:00. Parma: Presidio presso la Prefettura, dalle ore 9:00. Piacenza: presidio presso la Prefettura, Via S. Giovanni, 17, dalle ore 10:00 alle 12:00. Ravenna: sit-in presso la Prefettura, Piazza del Popolo, dalle ore 10:30 alle 12:00. Reggio Emilia: Presidio/manifestazione ore 7:30, Polo scolastico di via Makallé, ore 9:00, Prefettura. Rimini: presidio presso la Prefettura, Via IV Novembre, 40, dalle ore 10:00 alle 12:00.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Manifestazione regionale a Udine con Spi Cgil, Piazza Venerio, dalle ore 10:00.

LAZIO

Manifestazione regionale al MIM in viale Trastevere, Roma, dalle ore 10:00.

LIGURIA

Presidio regionale presso la Prefettura di Genova, Largo Eros Lanfranco, 1, dalle ore 10:30.

LOMBARDIA

Manifestazione regionale con presidio in Piazza Santo Stefano a Milano ore 9:30. Contributo delle delegate e dei delegati FLC CGIL, intervento di Alessandro Pagano, Segretario generale CGIL Lombardia, conclusioni di Gianna Fracassi, Segretaria generale FLC CGIL.

MARCHE

Presidio regionale ad Ancona, Piazza Roma, dalle ore 9:30.

MOLISE

Presidio a Campobasso presso l’Ufficio Scolastico Regionale, Via Garibaldi, 25, dalle ore 9:30. Vista la concomitanza con la giornata della memoria in ricordo delle 28 vittime del terremoto nella scuola di San Giuliano di Puglia, una delegazione raggiungerà il luogo delle celebrazioni.

PIEMONTE

Manifestazione regionale a Torino con presidio presso l’Ufficio Scolastico Regionale, Corso Vittorio Emanuele 70, dalle ore 10:30.

PUGLIA

Manifestazione regionale a Bari con presidio all’Ufficio Scolastico Regionale, Via Sigismondo Castromediano, 123, dalle ore 10:00.

SARDEGNA

Nuoro, Piazza Vittorio Emanuele, dalle ore 10:00. Oristano, Piazza Roma, dalle ore 10:00. Santa Teresa Gallura, davanti all'istituto comprensivo, dalle ore 10:00. Villanovafranca, Piazza Risorgimento, dalle ore 10:00.

SICILIA

Presidio regionale a Palermo presso la Prefettura, Via Cavour, dalle ore 9:30 alle 13:30.

TOSCANA

Manifestazione regionale presso la Prefettura di Firenze, Via Cavour, con successivo spostamento presso Mandela Forum a manifestazione SPI Regionale.

TRENTINO ALTO ADIGE

Trento: campagna di assemblee per il rinnovo CCNI Provinciale con CGIL ed FP tra ottobre e dicembre. Il 25 ottobre manifestazione per il clima, il 31 scuole chiuse. Bolzano: il 17 ottobre trattativa per contratto il Provinciale. Entro il 31 ottobre assemblea con i delegati, dal 28 ottobre scuole chiuse. Settimana 4-8 novembre assemblee col personale per illustrare conseguenze su CCNI di Bolzano.

UMBRIA

Perugia: presidio in Piazza dell’Università, dalle ore 10:30 alle 12:30. Terni: presidio presso UST, Via Aurelio Saffi, 4, dalle ore 9:30 alle 12:00.

VALLE D'AOSTA

Assemblea provinciale presso CGIL Aosta per il personale in sciopero.

VENETO

Belluno, Piazza Duomo, dalle ore 11:00 alle 13:00. Padova, Piazza Antenore, davanti alla Prefettura, dalle ore 10:00. Rovigo, Piazza Garibaldi, 150 metri dal liceo Roccati, dalle ore 8:00 alle 12:00. Treviso, Piazza dei Signori/Piazzetta Aldo Moro, dalle ore 11:00. Venezia, Campo San Geremia, dalle ore 10:00. Verona, Piazzale Guardini, ingresso IT Marconi e IP Fermi, dalle ore 8.00 alle 12.00. Vicenza, Via Borgo Scroffa, 2 di fronte l’Ufficio Scolastico Territoriale, dalle ore 10:00 alle 13:00. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)