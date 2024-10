San Cataldo. Incontriamoci in Biblioteca: emozioni e commozione tra libri, musica e arte

Ieri si è tenuto un incontro del gruppo di lettura “Incontriamo in Biblioteca”, presso la sala Borsellino di San Cataldo.

“L’appuntamento mensile è ormai consolidato nella nostra gente, è sentito come irrinunciabile” afferma lo scrittore Gianfranco Cammarata, uno dei conduttori del Gruppo.

Nell’incontro di ieri, proprio nell’ambito del consueto appuntamento, è stata presentata la scrittrice Agostina Felici, venuta da Roma.

Continua l’attore Elio Cirrito, altro conduttore del Gruppo: “E con grande soddisfazione ieri abbiamo presentato una scrittrice appositamente venuta da Roma, desiderosa di presentare il suo romanzo al nostro gruppo di lettura.”

Agostina Felici ha presentato il romanzo “Anna allo specchio”, la fotografia di un’Italia dell’immediato dopoguerra, giornalmente impegnata nella ricerca del cibo e vittima dei preconcetti sociali che determinavano profonde separazioni fra le generazioni e all’interno delle famiglie.

Non solo libri, ma anche arte. Infatti, la pittrice Stefania Turco, altra ospite del gruppo, ha presentato una serie di opere che hanno per tema i luoghi e i territori della realtà vissuta dell’artista, le esperienze della vita.

È stato molto apprezzato il suo dialogo artistico con il pittore locale, Giovanni Gurreri.

La pianista Grazia Zaffuto, altra ospite della serata, ha deliziato il pubblico con cinque suoi interventi musicali, alcuni dei quali da lei scritti, altri, invece, elaborazioni di musiche altrui, ma filtrati con la sensibilità della musicista nissena.

La serata, inoltre, è stata arricchita dalla lettura di uno degli innumerevoli viaggi della camminatrice Salvina Palermo, da uno scritto di Rossella Trupia e un altro di Michela Palermo. Luigi Bartolomeo ha declamato la poesia di Totò, Sarchiapone e Ludovico, una bellissima favola inerente il senso della vita, attraverso uno strettissimo dialogo fra due quadrupedi.

Infine Elio Cirrito ha recitato una dei più noti brani del Macbeth, gli ultimi momenti introspettivi dell’efferato, ignavo, esecutore di mali estremi che sta per essere ucciso da Macduff. Il prossimo incontro del gruppo di lettura è programmato per novembre, sperimentalmente in data domenicale.