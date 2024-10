Russia, ecco i soldati della Corea del Nord pronti alla guerra – Video

(Adnkronos) – I soldati della Corea del Nord sono in Russia, pronti a combattere per Mosca contro l'Ucraina nella guerra in corso da quasi 1000 giorni. Le informazioni diffuse da Kiev e anche dalla Corea del Sud trovano conferma in un video diffuso su Telegram e rilanciato su X dal profilo Strategic Communications Center. Il video sarebbe stato registrato nelle ultime 72 ore nel centro di addestramento di Serhiyiv, nell'estremo oriente russo. Decine di soldati, tutti in fila, ricevono uniformi dell'esercito russo. Secondo informazioni raccolte dall'intelligence sudcoreana, almeno 1500 soldati nordcoreani sarebbero già in Russia per l'addestramento. Nelle prossime settimane, Pyongyang dovrebbe inviare altri 11mila uomini. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)