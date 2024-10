Roma, alberi caduti bloccano via Portuense: residenti ‘prigionieri’

(Adnkronos) – Cittadini ‘prigionieri’ a via Portuense, a Roma, dove ai disagi legati al crollo di alcuni alberi nei giorni scorsi oggi si è aggiunta la caduta di un albero che ha costretto alla chiusura della strada tra via del Ponte Pisano, in entrambe le direzioni, fino al Raccordo anulare. L’intervento si è reso necessario per la messa in sicurezza dell’intero tratto stradale interessato. Col passare dei giorni i residenti lamentano forti disagi, così come i titolari delle attività commerciali. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)