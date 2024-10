Riesi. Introdotto dal Comune un sistema per la gestione del servizio di refezione scolastica

RIESI. A partire da quest’anno, il Comune di Riesi ha introdotto un sistema più sostenibile e inclusivo per la gestione del servizio di refezione scolastica. I ticket cartacei vengono sostituiti da una piattaforma digitale accessibile tramite il link: https://lasaladelgusto.melixmensa.it/.

Questa scelta innovativa non solo riduce lo spreco di carta, ma offre anche una modalità più facile e accessibile per le famiglie, permettendo loro di acquistare i ticket online e in pochi semplici passaggi.

Se qualcuno ha difficoltà a registrarsi o ad acquistare i ticket, può seguire i seguenti suggerimenti:

– Consultare la guida all’uso con istruzioni chiare e semplici su come registrarsi al servizio.

Se si ha bisogno di ulteriore assistenza, ci sono operatori esperti mercoledì 16 ottobre dalle 16 alle 18 presso la Sala Conferenze F. Scoppo (Viale Don Bosco) , pronti a guidare gli utenti cittadini passo dopo passo.