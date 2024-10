Promozione. Il Serradifalco perde 0-2 al “Valentino Mazzola” contro il Belpasso: falchetti penultimi in classifica

In promozione il Serradifalco perde malamente 0-2 con il Belpasso e si ritrova ora penultimo in classifica con solo 3 punti. I falchetti al Valentino Mazzola cercavano ben altro risultato e cioè la vittoria, ma hanno trovato di fronte un Belpasso ben schierato in campo e pronto ad approfittare del rigore (contestato) che l’arbitro ha assegnato agli ospiti e che Luca ha trasformato.

I falchetti ci hanno provato in ogni modo a sovvertire il risultato del confronto, ma invano. La partita è stata molto combattuta, ma i padroni di casa non sono riusciti a trovare la zampata vincente per raddrizzare la situazione.

Nel finale il raddoppio ad opera di Randazzo che ha reso vani i minuti di recupero nei quali il Serradifalco ha tentato il tutto per tutto per tentare di muovere un risultato che è stato, alla fine, di 0-2 per i catanesi.

Per i falchetti una sconfitta pesante contro un avversario non proprio di primissima fascia. Oggi è mancato il gol e le giocate vincenti. Ovviamente ancora si è solo alla quinta di campionato, ma questa sconfitta deve far riflettere perchè la mancanza di vittorie finisce per avere un peso non indifferente sulla classifica del Serradifalco.