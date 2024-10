Prima Categoria. Big match Barrese – Sommatinese; l’altra capolista Don Bosco prova ad allungare, derby Terranova – Accademia

Nel campionato di Prima Categoria la capolista del girone B, la Sommatinese (nella foto di Apd Sommatinese Calcio), affronta fuori casa un avversario ostico come la Barrese (ore 15). Un confronto, quello di domenica 27 ottobre, che si presenta come un test utile per mettere alla prova tenuta e solidità di un gruppo che finora è riuscito a vincere tre volte e a pareggiare in una sola occasione. Esattamente come la Barrese con la quale condivide la prima posizione in classifica con 10 punti.

La terza capolista, la Don Bosco Mussomeli, anche lei a quota 10, affronta domenica i madoniti della Giovanile Collesano in un confronto anche qui importante per i manfredonici che, fin qui, hanno dimostrato di possedere una gran bella intelaiatura tecnica e di gioco.

Il Calcio Campofranco, che di punti ne ha invece quattro, prova a risalire la china in classifica affrontando in casa il Città di Castellana che, di punti, ne ha 7. In caso di vittoria i campofranchesi andrebbero ad agganciare proprio i madoniti a quota 7.

Calcio Campofranco (Foto Calcio Campofranco)

Nel girone F, invece, domenica va in scena il derby provinciale tra Terranova Gela e Accademia Mazzarinese. Il match prenderà il via alle 14,30 e vedrà i padroni di casa del Terranova tentare di conquistare la loro prima vittoria stagionale, anche per togliersi dallo scomodo zero in classifica che la pone all’ultimo posto in classifica.

L’Accademia Mazzarinese, di contro, con 3 punti nelle prime 4 di campionato, ha anch’essa bisogno di vincere per tirarsi fuori dalle secche di una classifica che non si può certo dire esaltante dopo le prime 4 giornate di campionato.