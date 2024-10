Nissa, il presidente: “Urgente cambio di rotta per non incorrere nell’uragano Giovannone”

Il presidente della Nissa Luca Giovannone, all’indomani della gara che ha visto la Nissa perdere 0-2 con il Pompei, prima di partire alla volta degli Stati Uniti, ha deciso di rivolgersi alla squadra. Lo ha fatto dopo la cocente battuta d’arresto di domenica nella gara casalinga contro il Pompei.

Una gara nella quale la Nissa, pur giocando una buona partita, ha perso. Giovannone nella circostanza, rivolgendosi alla squadra, è stato alquanto categorico: “Voglio una reazione immediata! Sei punti in 5 partite sono pochi; i risultati finora sono deludenti e al di sotto delle aspettative. Ho visto alcuni calciatori svogliati in campo. E’ inaccettabile!”.

Un Giovannone senza se e senza ma, quello che ha strigliato la squadra: “Questa squadra è stata costruita per fare molto di più. Se non ci sarà una svolta chiara e consistente sarò pronto a prendere gli opportuni provvedimenti al mio ritorno in Italia soprattutto per rispetto dei nostri tifosi e della Città di Caltanissetta!”. Insomma, un chiaro quanto inequivocabile messaggio alla squadra a dare di più in considerazione degli sforzi non indifferenti che la dirigenza ha fatto sul piano economico, ma anche in considerazione della passione dei tanti tifosi che si sono abbonati con entusiasmo e passione e di una Città che ha sempre sostenuto la causa della Nissa e il progetto del presidente Luca Giovannone.