Mussomeli, tre ore di consiglio comunale: fra gli argomenti trattati lo stato di attuazione del programma. Critica l’opposizione (il video)

MUSSOMELI – Si è riunito nella sala adunanze, nel Palazzo Sgadari, il consiglio comunale, sotto la presidenza di Gianluca Nigrelli, per discutere sui punti all’ordine del giorno; relazione annuale del sindaco sullo stato di attuazione del programma; riadozione a seguito delle variazioni richieste dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del Programma costruttivo in variante; riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio relativo al ricovero di un disabile psichico anno 2023, in favore della Comunità alloggio Casa Sant’Angelo; riconoscimento della legittimità e approvazione schema di transazione avv. Rosario Pendolino e Comune di Mussomeli; Assistenza autonomia e comunicazione in favore in favore dei minori frequentanti la scuola d’infanzia primaria e secondaria di primo grado residenti nei comuni del distretto D anno A.S. 2023/2024; Riconoscimento del debito fuori bilancio; Catasto delle aree percorse dal fuoco; Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2024; riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio pignoramento Banca Sistema; riconoscimento del debito fuori bilancio per l’adesione al Progetto di Servizio Civile Universale, presentato dalla Confcooperative Sicilia sede territoriale di Caltanissetta. Presenti 14 consiglieri su 16: 9 della maggioranza, 5 della minoranza e 2 consiglieri assenti. Un consiglio durato circa tre ore per i diversi punti trattati con gli interventi del sindaco che ha presentato la sua lunga relazione annuale sullo stato di attuazione del programma, verso cui il consigliere di opposizione Enzo Munì si è mostrato assai critico. Per il gruppo di maggioranza è intervenuto Calogero Misuraca. Presente alla riunione anche il capo area dell’ufficio tecnico Carmelo Alba ed il presidente dei revisori dei conti Giovanni Fileccia. (IL VIDEO dell’intera seduta)