(Adnkronos) – Salvataggio in extremis in Calabria oggi, in una giornata flagellata dal maltempo. Un anziano è rimasto intrappolato all'interno di un furgoncino sulla strada che costeggia l'aereoporto di Lamezia Terme, in località Trigna, ed è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)