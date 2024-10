La Città piange la scomparsa di Oreste Petronio, presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Caltanissetta

CALTANISSETTA. La Città in queste ore piange la scomparsa di Oreste Petronio. Quest’ultimo era parecchio conosciuto per il fatto di essere il presidente dell’associazione Nazionale Carabinieri sezione di Caltanissetta.

Una carica che lo aveva portato ad impegnarsi a 360 gradi per la causa di un’associazione che lo ha sempre avuto gran protagonista. In tanti lo ricordano impegnato in manifestazioni con presenza di tanto pubblico a garantire i livelli di sicurezza.

Servizi estesi anche alle partite di calcio. Oreste era sempre disponibile verso tutti e in modo particolare amava mettersi a disposizione della sua Città che amava tanto. L’ex presidente della Nissa Arialdo Giammusso ha sottolineato: ” Caro amico mio, sono veramente dispiaciuto per la tua scomparsa. La tua correttezza e la tua serietà non saranno mai dimenticate da chiunque abbia avuto modo di conoscerti. Da ex presidente della Nissa FC ti ringrazio per aver messo a disposizione l’Associazione Carabinieri offrendo i vostri preziosi servizi alla squadra. Riposa in pace Oreste. Condoglianze alla famiglia”.

La redazione de Il Fatto Nisseno si associa al cordoglio per la sua scomparsa e porge le condoglianze alla famiglia del presidente dell’associazione Nazionale Carabinieri sezione di Caltanissetta per la scomparsa del suo caro.