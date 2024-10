Husqvarna Motorcycle ritorna a EICMA

(Adnkronos) –

Husqvarna Motorcycle torna a esporre a EICMA 2024.

In occasione dell’evento internazionale dedicato agli amanti delle due ruote, Husqvarna Motorcycle celebrerà a EICMA 2024 il suo 110° anniversario. Si svolgerà dal 5 al 10 novembre 2024 la famosa fiera internazionale dedicata alle due ruote, ad EICMA 2024 sono previsti oltre 500.000 visitatori.

Husqvarna Motorcycle presenterà, in questa occasione, ben cinque nuovi modelli che catalizzeranno l’attenzione dei visitatori. Sarà esposta una moto pionieristica, un’anteprima mondiale che sarà presentata al grande pubblico, proprio in occasione del grande evento. Novità nel segmento off-road, travel e street, i visitatori potranno scoprire da vicino i dettagli di ogni modello. Ad EICMA 2024 sarà presente una schiera di specialisti del Marchio svedese, provenienti dai reparti di Management, Product Management, Ricerca e Sviluppo e Marketing, pronti a fornire un supporto completo e dettagliato su ogni novità di prodotto. Una gamma completa che consente agli appassionati di moto, di competere nelle massime competizioni motociclistiche. Veicoli ad alte prestazioni, ma anche affidabili, che si rivolgono a chi vuole intraprendere appassionanti viaggi. Una gamma che offre sicurezza e consente di scoprire gli angoli più remoti del pianeta. Husqvarna è impegnata in numerose competizioni sportive. L’obiettivo è di portare avanti l’impegno che nel 2024 si è prefisso, continuare a vincere nel Campionato Mondiale FIM SuperEnduro, nel Mondiale Motocross FIM MX2 e nel Campionato AMA 250SX WestCoast.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)