Futuro e sostenibilità delle infrastrutture aziendali nell’era della GenAI

(Adnkronos) – L'esplosione di dati negli ultimi anni ha portato le aziende a una riflessione critica sulla sostenibilità e l'adattabilità delle proprie infrastrutture di dati. Il report "Modern Data Infrastructure Dynamics" di Hitachi Vantara evidenzia una realtà in cui le organizzazioni si trovano sommerse da una quantità di dati sempre maggiore, spingendo i leader a considerare investimenti significativi in soluzioni di archiviazione dati resilienti e sicure, integrate principalmente con il cloud ibrido. Sempre secondo il report, le aziende prevedono che entro il 2025 dovranno gestire il doppio dei dati rispetto a oggi, raggiungendo volumi fino a 65 petabyte. Questa crescita non solo aumenta la complessità delle infrastrutture necessarie, ma solleva anche importanti questioni di sostenibilità energetica e efficienza delle risorse. La sostenibilità diventa un imperativo per ogni infrastruttura dati moderna. Le aziende sono chiamate a ridurre l'impronta energetica e adottare pratiche più eco-sostenibili, con il 73% dei leader che si aspetta che i fornitori di soluzioni dati contribuiscano attivamente alla sostenibilità ambientale. Dall'analisi della ricerca "Modern Data Infrastructure Dynamics", la sicurezza rimane una priorità top, con il 69% dei decision maker preoccupati per la capacità delle loro infrastrutture di rilevare e contrastare tempestivamente eventuali violazioni dei dati. Inoltre, la minaccia del ransomware continua a evolvere, con schemi di estorsione che richiedono una resilienza e capacità di recupero dati sempre più robuste. Il cloud si configura come parte della soluzione e non una panacea, le infrastrutture di dati moderne devono essere necessariamente flessibili, scalabili e capaci di operare efficacemente in ambienti ibridi. Questo implica una gestione più complessa ma necessaria per supportare la trasformazione digitale in modo sostenibile e sicuro. Hitachi Vantara vuole emergere come un partner chiave nel fornire le infrastrutture necessarie per navigare questa nuova era dei dati. Con soluzioni come Hitachi Virtual Storage Platform One, l'azienda supporta le organizzazioni nell'ottimizzazione delle prestazioni e nella gestione della sicurezza dei dati, garantendo al contempo che le infrastrutture siano progettate con la sostenibilità in mente. L'azienda ha recentemente annunciato una crescita significativa del suo settore storage nel primo trimestre dell'anno fiscale 2024, segnando un incremento del 27% nei ricavi di prodotto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e superando il tasso di crescita annuale composto (CAGR) del mercato dell'11,31%. La crescita è stata particolarmente notevole nell'area EMEA, con un aumento del 26% su base trimestrale e del 75% su base annuale dei ricavi. Un ruolo chiave in questo successo è stato giocato dalla Hitachi Virtual Storage Platform One (VSP One), lanciata ad aprile. Questa soluzione all'avanguardia ha rivoluzionato la gestione delle infrastrutture per le applicazioni mission-critical, concentrando l'attenzione su disponibilità e resilienza dei dati, oltre che sulla mitigazione dei rischi "Le aziende hanno da tempo riconosciuto l'importanza di rendere la loro infrastruttura a prova di futuro, ma la rapida crescita della GenAI ha reso questa necessità ancora più urgente. Con l'aumento esponenziale dei dati previsti nei prossimi anni, è fondamentale che le aziende possano contare su partner affidabili per affrontare le sfide legate alla gestione di ambienti dati complessi. In Hitachi Vantara, siamo orgogliosi di essere al fianco dei nostri clienti, offrendo soluzioni avanzate come la Hitachi Virtual Storage Platform One, che ha già dimostrato di semplificare e ottimizzare le infrastrutture per le applicazioni mission-critical, garantendo resilienza, disponibilità e mitigazione dei rischi. I nostri risultati nel primo trimestre dell'anno fiscale 2024 dimostrano l'impegno e il successo nel supportare i nostri clienti in questo percorso di trasformazione digitale" – ha dichiarato Salvatore Turchetti, Country Manager e General Manager Hitachi Vantara Italia. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)