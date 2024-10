Coppa Italia Promozione. Nel derby Serradifalco – Vigor Gela i falchetti tentano la rimonta; Niscemi sul velluto

Si gioca oggi pomeriggio, 16 ottobre, il ritorno del 2° turno della Coppa Italia di Promozione. Sono tre le nissene che si ritroveranno protagoniste in questo turno.

Di queste, due, il Serradifalco Calcio e la Vigor Gela, si ritroveranno opposte tra di loro in un derby che, anche stavolta, è pronto a regalare emozioni. Anche perchè, dopo aver perso 5- 1 all’andata con la Vigor Gela, i falchetti ci tengono a vincere e, perchè no, a tentare la remuntada, anche se non appare tanto facile.

Il match si disputerà al Valentino Mazzola di San Cataldo con inizio alle ore 15. I falchetti non arrivano a questo derby provinciale particolarmente in palla: la prima sconfitta in campionato rimediata a Giarre e l’esigenza di ricaricare le batterie in vista del confronto di sabato in casa contro il Riposto, costituiscono motivi non da poco. Di contro la Vigor Gela, che vanta 9 punti in classifica, ha iniziato bene la stagione e vuol proseguire in questa direzione.

Chi invece non sembra avere problemi di sorta e sta marciando ad una velocità che sembra doppia rispetto agli avversari, è il Niscemi che oggi al Pontelongo affronta la Pro Ragusa. Gli iblei sono stati battuti 0-3 già all’andata giocata in terra ragusana per cui il compito del Niscemi, che è anche capolista a punteggio pieno del girone D di Promozione, appare oltremodo facile almeno sulla carta. Il match Niscemi – Pro Ragusa prenderà il via alle 15,30.