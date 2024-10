Caltanissetta. Tumore al seno, LILT lancia la campagna “LILT for Women – Nastro Rosa”

Tutti gli anni la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – in occasione del mese rosa di ottobre, dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno, presenta una campagna incentrata sulla prevenzione e sulla solidarietà tra donne per combattere il cancro alla mammella, sottolineando l’importanza della cura del proprio seno in ogni fase della vita, perché la prevenzione non ha età.

Con oltre 56mila nuove diagnosi nel 2023, il cancro al seno si è confermato il tumore femminile più frequente in Italia, rappresentando il 30% di tutte le neoplasie nelle donne e la prima causa di morte nella fascia d’età compresa tra i 35 e i 50 anni.

Mentre alcuni fattori di rischio, come l’età, la storia riproduttiva e la familiarità, non sono modificabili, uno degli obiettivi principali della campagna LILT for Women – Nastro Rosa è sensibilizzare le donne sui fattori di rischio modificabili, grazie a una maggiore consapevolezza e corretta informazione.

“L’impegno costante della LILT è investire in salute – spiega il dr Aldo Amico presidente LILT – consapevoli che l’eliminazione di cattive abitudini come il consumo di tabacco, l’abuso di alcol, l’errata alimentazione e la sedentarietà potrebbero prevenire il 40% dei casi di cancro e ridurre la mortalità nella stessa misura, grazie alla partecipazione agli screening senologici, ancora oggi in stato di sofferenza. Queste evidenze ci spingono ad adottare un approccio trasversale della prevenzione per raggiungere l’obiettivo di mortalità zero per il cancro al seno. Grazie ai progressi diagnostici e al crescente interesse attivo delle donne, oggi la maggior parte dei cancri viene diagnosticata nella fase iniziale, quando il trattamento chirurgico è meno invasivo e la terapia più efficace, a tal punto da parlare sempre più di guaribilità”.

Attraverso la campagna LILT for Women – Nastro Rosa 2024, la LILT invita tutte le donne a diventare ambasciatrici di un messaggio di solidarietà e positività, da trasmettere da madre a figlia, tra amiche e colleghe. Perché la prevenzione è contagiosa ed è la scelta giusta per la vita!

PRENOTA LA TUA VISITA SENOLOGICA GRATUITA AL LINK https://www.liltcaltanissetta.it/prenotazione-campagne/

chiama 393 8110020