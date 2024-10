Caltanissetta, incidente mortale in moto, perde la vita il vigile urbano nisseno Giovanni Calvagno

Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi al km 24 sulla strada statale 286 che collega Geraci Siculo a Castelbuono: a perdere la vita è stato un motociclista nisseno, il vigile urbano Giovanni Calvagno a bordo di una Yamaha 900 che era in viaggio assieme ad altri amici centauri, tra cui anche il figlio,direzione Castelbuono.

Per cause ancora da accertare l’uomo avrebbe perso il controllo della moto finendo fuori strada in uno dei tornanti di quella strada,andando schiantarsi su una recinzione con filo spinato. Sembra che l’uomo sia morto sul colpo. Sul posto sono giunti i Carabinieri della compagnia di Petralia Sottana e l’ambulanza del 118 che hanno constatato che per il motociclista di 60 anni non c’era più nulla da fare.

Tra i primi a soccorrerlo il figlio che faceva parte della comitiva di motociclisti. A causa dell’incidente mortale si registrano dei rallentamenti lungo la strada statale.

In queste ore, appresa la notizia, gli uomini e le donne del Corpo di Polizia Municipale piangono la prematura scomparsa del loro collega.

Il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, un suo post su Facebook ha espresso le sue condoglianze. Rivolgo le più sentite condoglianze ai familiari di Giovanni Calvagno – scrive Tesauro – che ci lascia fatalmente e prematuramente. Il mio pensiero va ad un uomo serio, dedito al lavoro e alla famiglia che ha servito scrupolosamente la Città ed in particolare il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Caltanissetta. Mi unisco silenzioso e commosso – conclude il sindaco – al dolore dei familiari dei colleghi e degli amici