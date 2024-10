Caltanissetta. Dall’1 al 7 ottobre sospensione della circolazione veicolare in Corso Umberto I

Un’ordinanza proroga la precedente disposizione che interessa il tratto di strada fra Piazza Garibaldi e via Re d’Italia

Con Ordinanza n. 435 del 30.09.2024 è stata prorogata la sospensione temporanea della circolazione veicolare in Corso Umberto I fino al 7 ottobre 2024.

In seguito alla precedente disposizione in vigore fino all’1 ottobre, al fine di consentire lo svolgimento di alcune manifestazioni, è stato infatti emesso un nuovo provvedimento che interesserà nello specifico il tratto di strada fra Piazza Garibaldi e via Re d’Italia a partire dalle ore 08:00 di martedì 1 ottobre fino alle 08:00 di lunedì 7 ottobre.

In particolare, la proroga permette la realizzazione dell’ultimo evento del calendario del “Settembre è Nisseno”, ovvero l’esibizione della tribute band di Vasco Rossi “Sballi ravvicinati del terzo tipo”, posticipata causa maltempo al 5 ottobre alle ore 21:00.

Il 6 ottobre, inoltre, è in programma una manifestazione studentesca per l’emergenza idrica che avrà luogo anche presso le medesime vie del Centro Storico.

Sono esclusi dalla suddetta disposizione i mezzi di soccorso e di Polizia, mentre le Linee degli autobus urbani continueranno a percorrere la via Re d’Italia.