Caltanissetta, alunni del Corso Serale dell’IPSIA Galileo Galilei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale incontrano l’Associazione Nuova Civiltà

Gli alunni della classe 1P SSS del nuovo Corso Serale dell’IPSIA Galileo Galilei – Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale avviato per la prima volta nel c.a. scolastico 2024-25, dovendo conoscere i Servizi socio-sanitari e socio-assistenziali del territorio nisseno, hanno incontrato in data 29.10.2024 l’Associazione Nuova Civiltà di San Cataldo fondata da Don Giuseppe Anzalone che accoglie minori e adolescenti in situazioni di disagio materiale o a rischio educativo, per integrare e ampliare le proprie conoscenze teoriche.

All’incontro ha partecipato la Dott.ssa Valentina Vasapolli, Referente Responsabile delle due Comunità per Minori “Germoglio” e “Alba” gestite dall’Associazione che ha illustrato l’iter amministrativo per il quale gli utenti minorenni vengono assegnati alle Comunità, nonché il modus operandi della figura dell’Educatore e le varie dinamiche che si interpongono nella gestione dei rapporti interni al gruppo utenti/educatori.