Caltanissetta. Al Liceo Scientifico “Volta” tanti applausi per la 7^ edizione dello “Sportivo Day 2024”

CALTANISSETTA. Settima edizione quella dello “Sportivo day 2024”, l’evento organizzato presso il Liceo Scientifico Sportivo “A. Volta”, in cui vengono ogni anno coinvolti gli studenti di tutte le classi dell’indirizzo sportivo. con il coordinamento dei docenti di Scienze Motorie Crucillà, Duminuco, Galiano, Leonardi, Messina e Terrana.

Nella data scelta quest’anno, mercoledì 2 ottobre, le tredici classi del Liceo Sportivo si sono sfidate nei tornei di pallavolo, basket e calcio, svolti rispettivamente presso le palestre dell’istituto e i campetti di calcio “Giarratano”. Peculiarità della manifestazione, divenuta tradizionale e popolarissima tra gli studenti, è il fatto che gli allievi non siano semplicemente i destinatari dell’attività, ma anche parte attiva dell’organizzazione, la quale, ogni anno, diviene sempre più complessa, a causa del numero crescenti di classi e studenti coinvolti. Pertanto ogni studente assume un proprio ruolo, da quello propriamente atletico a quello di allenatore o assistente di campo o fotografo, per arrivare agli studenti arbitri che, tramite apposito corso, hanno conseguito la qualifica arbitrale.

Lo “Sportivo day” rappresenta quindi per gli allievi un’occasione per mettere in campo le competenze acquisite e per socializzare, condividendo i sani valori dello sport. Non meno importante il fatto che le classi del triennio del Liceo Sportivo utilizzino questo evento per offrire una concreta accoglienza a quelle del biennio e in particolare agli studenti di primo anno.

Un evento che diversifica le competenze e che permette di realizzare varie finalità formative, differenziate in base all’età, ai profili delle singole classi e dei singoli studenti.