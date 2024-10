Adr, Troncone: “Fiumicino piattaforma d’innovazione per l’Italia”

(Adnkronos) – "Fare innovazione significa per noi attivare nuove opportunità per il passeggero, ma anche produrre crescita per il territorio e tutto il Paese". Lo ha detto Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma al convegno ComoLake 2024, in corso a Cernobbio. “Startup, chatbot, robot e sistemi di intelligenza artificiale rappresentano solo alcuni elementi caratteristici di un aeroporto 'a prova di futuro' come quello di Fiumicino", ha detto Troncone, ricordando poi che "da pochi mesi lanciato una piattaforma online, Fly&Visit Rome, per favorire uno scalo di qualche ora o giorno a Roma per viaggiatori da tutto il mondo. Vogliamo quindi contribuire attivamente, con un approccio di sistema e in stretta sinergia con le istituzioni, ad attrarre flussi turistici e a promuovere l’Italia, incluse le sue bellezze naturali e il suo patrimonio culturale”. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)