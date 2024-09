Seconda Categoria. L’Atletico Nissa e Amo Gela primi anticipi in campionato; Riesi 2002 e Real Gela puntano a fare bottino pieno

Inizia nel fine settimana il campionato di Seconda Categoria. Le Nissene presenti in questa categoria in questa stagione sono 4: due gelesi, Amo e Real Gela, il Riesi 2002 e l’Atletico Nissa.

Sabato proprio l’Atletico Nissa del presidente Salvatore Messina scenderà in campo nell’anticipo di campionato contro la Valguarnerese al “Palmintelli” (ore 15,30). Si tratta di un confronto molto atteso, anche perchè in estate la compagine nissena s’è parecchio rinforzata e vuole dimostrare in campo tutto il suo valore.

Sempre in tema di anticipi, domani, sabato 28 settembre, c’è anche il confronto tra l’Amo Gela e il Raddusa (ore 15,30). I gelesi, che hanno conquistato la vittoria nel campionato di Terza categoria, si presentano ai nastri di partenza con l’intenzione di confermare quanto di buono fatto vedere la passata stagione.

Domenica 29 settembre gli altri due impegni delle Nissene. Inizierà alle 14,30 lo Sporting Casale che affronterà in casa il Riesi 2002 mentre il Real Gela, che è stato ripescato, affronterà in trasferta il Lagoreal (ore 15,30).