Santo Privitera, uno dei protagonisti della promozione in D, non fa più parte del progetto Nissa

Santo Privitera, centrocampista a tutto campo, uno dei grandi protagonisti della promozione della Nissa dall’Eccellenza alla serie D se ne va. Lo ha confermato con un comunicato ufficiale la società biancoscudata.

“Il calciatore – si legge nella nota – per motivi strettamente personali, ha deciso di trasferirsi altrove. A Santo, che è stato la scorsa stagione uno dei protagonisti della promozione in Serie D, va il saluto del presidente Luca Giovannone, della società e l’augurio di nuovi successi sportivi”.

Il giocatore, dopo la travolgente passata stagione, era rimasto alla Nissa in D giocando la gara d’esordio con la Vibonese. Poi due panchine e ora l’annuncio che non è più un calciatore della società biancoscudata. Per lui si parla con una certa insistenza di un possibile passaggio nelle fila del Vittoria, squadra nella quale gioca un altro ex illustre della Nissa come Agudiak che lo scorso anno, con i suoi gol, ha contribuito a trascinare la società biancoscudata in D. (foto Marcello Giugno)