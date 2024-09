San Cataldo. Il 7 settembre in piazza Calvario 11^ edizione del Concerto di Fine Estate con il maestro Raimondo Capizzi

SAN CATALDO. Si svolgerà il prossimo 7 settembre alle ore 21:00 a San Cataldo, a cura della Giovane Orchestra Sicula diretta dal maestro Raimondo Capizzi, l’11^ edizione del Concerto di Fine Estate di San Cataldo. Un evento che ormai si è affermato come una costante nel panorama cittadino.

Un evento che, per altro, mette al centro tanti artisti del circondario, che pone al centro i giovani e la loro voglia di restare in un territorio che offre poco. Un evento che chiama a sé un pubblico fidelizzato negli anni, non un pubblico una tantum, un valore aggiunto insomma. Un evento che chiude l’estate e apre la stagione autunnale in allegria e spensieratezza, per ciò metteremo in scena “Sconcerto”, reduce da un grandissimo successo.

L’appuntamento, dunque, è per il 7 settembre a San Cataldo alle ore 21:00 in Piazza Calvario per un evento di grande richiamo come sempre magistralmente diretto dal maestro Raimondo Capizzi che ormai costituisce un’autentica icona della musica di qualità e degli eventi assolutamente imperdibili non solo a livello locale, ma anche in ambito provinciale, regionale e nazionale.