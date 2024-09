San Cataldo. Il 17 e 19 settembre nuovi incontri a Sant’Anna per la nuova raccolta differenziata

SAN CATALDO. Il Comitato di quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna ha reso noto che martedì 17 e giovedì 19 settembre, alle ore 18:30, nei locali a Sant’Anna, si terranno gli incontri per la nuova raccolta differenziata che dal 21 ottobre interesserà il popoloso quartiere sancataldese.

Si tratta di incontri che l’amministrazione comunale ha inteso organizzare in sinergia con gli abitanti del quartiere in modo da creare una collaborazione più proficua e consentire un aumento della percentuale di raccolta dei rifiuti differenziati in Città.