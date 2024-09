Nel Catanese centauro 40enne perde la vita in un tragico incidente stradale

Tragedia della strada nel Catanese. A Belpasso è deceduto un 40enne centauro. L’incidente è avvenuto in via Giovanni Paolo II, in quella che è la cosiddetta circonvallazione di Belpasso.

Qui, per cause ancora in fase di accertamento, il centauro ha perso il controllo della sua moto finendo a terra. Secondo quanto riferito dai Carabinieri di Belpasso, giunti sul posto assieme alla Polizia Municipale, non ci sono altri veicoli coinvolti, per cui si tratterebbe di un incidente autonomo.

Il 40enne è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania, ma nonostante i tentativi di rianimazione per lui non c’è stato nulla da fare.