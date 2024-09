Motori. Giuseppe Giametta su Formula Gloria B5 vince il 3° Autoslalom Città di Ucria

Giuseppe Giametta su Formula Gloria B5 ha vinto con una “zampata” sul finale il 3° Autoslalom Città di Ucria, competizione nebroidea fra i birilli, organizzata dalla Misilmeri Racing e da Asd Ucria Racing, valida per la Coppa Aci Sport V° zona e per il Campionato Siciliano.

Il giovane driver di Mazara del Vallo, che era stato secondo nella fase iniziale della gara, è riuscito nella terza a fare segnare il miglior tempo di 2’33.94 col conseguente punteggio esente da penalità di 153,94. Seconda piazza per il catanese di Adrano Domenico Polizzi su Elia Avio 1150, che aveva stabilito i migliori tempi nelle prime due manche e che nella terza ha cercato di resistere all’assalto del trapanese, fermando il cronometro su 2’34.23(154,23). Terzo con una monoposto del tutto simile a quella del vincitore ancora un catanese, ma di Fiumefreddo Gabriele Di Bartolo il quale ha colto il terzo posto con 2’36.52. (156,52).

A sventolare il Tricolore che ha sancito l’inizio ufficiale delle sfide è stato personalmente il Sindaco di Ucria Vincenzo Crisà, presente, da vero appassionato, anche alle verifiche del sabato e alla premiazione finale seguita da un pubblico numeroso e caloroso che durante le manche ha “affollato” in sicurezza il tracciato.

Giametta all’arrivo soddisfatto ha sottolineato fortemente cercato la vittoria :-“Ero convinto – ” dopo le prime due manche di potere fare meglio, perché sentivo la vettura troppo attaccata a terra e ho preferito meno grip, per poter abbassare il tempo. In questo le temperature più basse mi hanno favorito è andata proprio come speravo”-

Polizzi ha dichiarato:-“Ho provato una settimana fa al Quota 1000 l’elettronica ma non mi sono trovato a mio agio e così ho regolato l’utilizzo al minimo riprendendo bene in mano la mia vettura che mi ha consentito di primeggiare nelle prime due manche. La prima direi perfetta, una leggera sbavatura di guida nella seconda e poi nella terza, mi sono migliorato ancora ma non è bastato per vincere”.

“Sono molto contento di questo terzo posto – ha detto Di Bartolo, è stato importante essere subito fra i primi poi nonostante le regolazioni non sono riuscito a ripetermi, quindi per me va benissimo questo risultato, che mi vede tornare sul podio dopo Giarre” .

Quarta piazza per il messinese di Torregrotta Giovanni Greco che misurando personalmente la temperatura dell’asfalto si è reso conto che i quasi 10 gradi in meno avrebbero reso vano qualsiasi tentativo di mettere a terra i cavalli del poderoso 1600 della sua Radical.

Quinto l’agrigentino di Sciacca Salvatore Catanzaro che, anche lui con la Gloria, è risultato terzo di Gruppo E2SS-TM e sesto il messinese Leo Santi con la Radical in versione 1400.

Settimi e ottavi due “monumenti” degli slalom isolani entrambi trapanesi Andrea Raiti con la GMG motorizzata Alfa Romeo 2000 e Nicolò Incammisa con l’altra Radical SR 4 1600

Hanno completato la Top Ten Sergio Bertolami con il prototipo BRC Suzuki e a sorpresa il primo delle vetture “coperte” Giuseppe Messina, che ha colto il successo di Gruppo E1 con la Renault Clio Rs 2000, davanti a Marco Gammeri, stessa vettura.

Fra le estreme vetture del Gruppo E2SH ha primeggiato con l’undicesima piazza assoluta Salvatore Giunta con la Fiat 126 davanti a Giuseppe Catalano con la Chevy Yamaha. Successo nel gruppo Speciale Slalom per il pilota di casa, che quindi è risultato il migliore dei locali, Alfonso Belladonna con la Fiat Uno Turbo di classe S7, davanti a Fabio Ferro con la Renault 5 Gt Turbo e a Giuseppe Raineri che con la Fiat 127 ha vinto la classe S3. Emanuele Campo su Fiat 126 è stato il più veloce nel Gruppo Prototipi con Katia Di Dio su Fiat 127, meglio piazzata nel femminile, mentre Filippo Millonzi ha preceduto fra le bicilindriche Sebastiano Fiore entrambi su Fiat 500. Giuliano Frasca si è aggiudicato il Gruppo A su Citroen Saxo 1600, davanti ad Alessio Truscello con la Peugeot 106 da 1400 c.c. Mattia Tirintino già Campione Regionale Under 23 è stato il migliore del Gruppo N, davanti a Gianfranco Starvaggi e Antonio Marino tutti con le Peugeot 106. L’altro pilota locale Carmelo Cugno si è aggiudicato il Gruppo Racing Start Plus con la Peugeot 106 1600 davanti ad una vettura simile ma in versione 1400. Nella Classifica Under 23 a spuntarla è stato Francesco Calarco su Fiat 500 di Gruppo E1, che ha preceduto Francesco Giordano pure lui su una Fiat 500 ma di Gruppo S.S. Fra le Auto Storiche successo di Salvatore Rizzo su Autobianchi A112, davanti a Massimiliano Ciarcià e a Salvatore Ortolano entrambi su Fiat X 1/9 la prima da 1300, l’altra 1600.