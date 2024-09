Caltanissetta. Nuova adesione alla DC: ecco la giovanissima Chiara Fallea

CALTANISSETTA. Il partito nella provincia di Caltanissetta continua a crescere, soprattutto a livello giovanile, aderisce alla Democrazia Cristiana un’altra ragazza, giovane e donna, Chiara Fallea, 19 anni, già candidata alle ultime elezioni amministrative a Caltanissetta come consigliere comunale ottenendo 180 preferenze circa.

Un orgoglio per tutto il partito, dal segretario nazionale, Totò Cuffaro, al segretario regionale, Stefano Cirillo e al segretario provinciale Gero Valenza. Coinvolgimento portato avanti dalla nostra vice segretaria regionale Angela Cocita, da Marco Gloria e Davide Campisi e dal presidente provinciale di partito Giuseppe Rocca. Angela Cocita afferma “è con grande orgoglio che accogliamo Chiara nel nostro partito, sicura che saprà portare avanti un grande lavoro. Il suo compito sarà costruire il movimento giovanile e il movimento Femminile a Caltanissetta.

A lei vanno i miei migliori auguri di crescita personale e politica all’interno del nostro partito”. Chiara Fallea dichiara “ho 19 anni e ho avuto l’onore di candidarmi alle recenti elezioni amministrative comunali con la lista “Orgoglio Nisseno”, guidata da Totò Licata, a cui desidero esprimere un sincero ringraziamento. Questa esperienza mi ha permesso di conoscere meglio le esigenze della nostra comunità e di avvicinarmi a tanti di voi, che ogni giorno lottano per un futuro migliore per Caltanissetta. Oggi, dopo una riflessione profonda, ho deciso di intraprendere un nuovo percorso e di transitare nel partito della Democrazia Cristiana.

Questa scelta non è stata facile, specialmente per le belle persone che ho incontrato e con cui ho condiviso momenti significativi nel gruppo di “Orgoglio Nisseno”. Tuttavia, sono convinta che nel partito della Democrazia Cristiana troverò un ambiente in cui sposo le idee e i valori che rappresenta. Qui, ho l’opportunità di ricoprire un ruolo significativo come commissario del Movimento Giovani di Caltanissetta, un incarico che mi permetterà di essere ancora più vicina ai giovani e alle famiglie della nostra città. Anche se con le mie preferenze alle ultime elezioni non sono riuscita a diventare consigliere comunale, sono entusiasta di poter contribuire in modo concreto attraverso questo nuovo ruolo.

La DC rappresenta per me un’opportunità per esprimere le mie idee e il mio impegno per Caltanissetta, partito che mette al centro del suo progetto i giovani e le donne. Invito tutti i giovani ad avvicinarsi alla politica: il vostro coinvolgimento è fondamentale per costruire un futuro migliore. Non esitate a contattarmi; sono qui per ascoltarvi e lavorare insieme a voi. A tutti i cittadini, voglio far sapere che potete contare su di me, farò del mio meglio per aiutarvi e per essere un punto di riferimento per la nostra comunità.

Ringrazio il segretario nazionale Totò Cuffaro, gli assessori regionali, deputati, il segretario regionale Stefano Cirillo, il vice segretario regionale Angela Cocita, il segretario provinciale Gero Valenza, Il vice segretario Marco Gloria, il presidente Giuseppe Rocca e Davide Campisi per avermi coinvolta”.