Caltanissetta. Il 13 e 14 settembre convegno “Dialoghi di cardiologia: tra scienza, musica e filosofia”

CALTANISSETTA. Inizia oggi 13 settembre il convegno “Dialoghi sulla cardiologia: tra scienza, musica e filosofia”, organizzato da Luigi Scarnato, che “aprirà i battenti” nella sala “Francesca Fiandaca” del seminario vescovile di Caltanissetta, sito in viale Regina Margherita, per concludersi sabato 14.

“‘I Racconti del cuore 2024” racconterà in maniera diversa la patologia, i suoi aspetti, perché verrà presentata come una storia, un racconto di ‘vita’. La malattia può diventare un cammino condiviso di scienza, cultura e umanità.

Il focus sarà su aritmologia e le patologie cardiache strutturali e non strutturali correlate sino alla morte improvvisa cardiaca. Si parlerà di prevenzione primaria e secondaria con riferimento ai fattori di rischio nella cardiopatia ischemico-ipertensiva.

Le tre sessioni, della due giorni, sono intitolate “Cardiomiopatie”, per “Giovani medici e non solo” e “Oltre il consueto”, e vedranno protagonisti medici di medicina generale e specialisti provenienti da tutta la Sicilia ma anche da Roma, Napoli e Milano, e, alla fine di ogni sessione, si darà vita a un dibattito. All’appuntamento nomi di spicco come Carlo Pappone, Giuseppe Leonardi, Emiliano Maresi, Wanda d’Este, Stefano Bianchi e Maurizio Santomauro nella faculty-relatori.