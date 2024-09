Caltanissetta, il 24 settembre il Presidio donne per la pace sarà presente in piazza Garibaldi

Martedì 24 settembre 2024 dalle ore 18:00 alle ore 19:30, il Presidio donne per la pace di Caltanissetta sarà come ogni mese in Piazza Garibaldi.

Dopo il “gomitolo della pace” e la “catena della pace” il Presidio darà voce a chi vorrà prendere parola per la pace e contro ogni guerra.

Il Presidio si interroga sul valore della sua testimonianza e ritiene che sia ancora possibile fermare la morte e l’orrore con i pensieri, le parole, i corpi che dicono: un altro mondo è possibile, un’altra umanità può vivere sulla terra in armonia e condivisione, ma bisogna volerlo e bisogna farlo. Non c’è più molto tempo.

Riportiamo qui di seguito il contenuto del volantino politico predisposto per l’iniziativa.

Possiamo ancora parlare di pace, trovare parole assennate e riconoscibili?

Tante e tanti hanno detto parole di pace, hanno espresso pensieri di pace semplici da dire e facili da capire, ma non sono servite e ancora non servono.

Resta solo il disgusto per l’incomprensibile balletto politico dell’Europa?

Resta solo l’urlo disperato del dolore per l’inarrestabile corsa della morte sulla terra?

NO!

Allora bisogna “arrendersi” alla pace, non c’è altro modo che arrendersi ad essa, lasciare che ci “invada” e pagare il prezzo.

Noi ci “arrendiamo” alla pace, prontә a pagarne il prezzo, perché qualunque esso sia non sarà mai il prezzo della guerra.

Ancora una volta in piazza con le parole, i pensieri, i corpi per la pace.

Cessate il fuoco.

Fuori la guerra dalla storia.

Hanno aderito al Presidio donne per la pace:

Governo di Lei; Onde donneinmovimento; ANPI Comitato Provinciale Caltanissetta; ANPI Sezione “Gino Cortese” Caltanissetta; Aps Figl* delle stelle lgbtqia+; Aps Progetto Luna; Aps Sulle Ali della Musica ; ARCI Caltanissetta; CGIL Caltanissetta; SI Circolo Enrichetta Casanova; FIDAPA di Caltanissetta; Futura, costruiamo insieme la Città; I Girasoli Onlus; MoVI Caltanissetta; AUSER Provinciale; AUSER Circolo “Letizia Colajanni” Caltanissetta.