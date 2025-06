Interrogazione su asili nido, il Gruppo di FI a Palazzo del Carmine: “Attacco politico irresponsabile che getta fango su operatori eccellenti”

Il gruppo consiliare di Forza Italia a Palazzo del Carmine è intervenuto con una nota ufficiale per esprimere le proprie valutazioni sulla querelle in corso relativa agli asili nido di Caltanissetta. L’intento è quello di chiarire la posizione del gruppo politico e rispondere alle polemiche che si sono sviluppate nelle ultime ore.

Il Gruppo Consiliare di Forza Italia esprime la più ferma condanna per l’interrogazione presentata dall’opposizione in merito alla gestione degli asili nido di Caltanissetta, un atto che riteniamo rappresenti un esempio emblematico di come la politica possa degenerare in attacchi gratuiti e irresponsabili, privi di ogni fondamento serio e mossi esclusivamente da spirito di rivalsa personale.

L’interrogazione in questione si basa su presunte “manifestazioni di malcontento” di cui non viene fornita alcuna prova documentale né verifica dell’attendibilità delle fonti.

È evidente che l’opposizione, animata da mero spirito di attacco politico gratuito, non si è minimamente premurata di verificare se le denunce fossero fondate o se, al contrario, provenissero da soggetti animati da spirito di ripicca e rivalsa verso la cooperativa “La Garderie”, magari a seguito di provvedimenti disciplinari o di demansionamento.

Con questo atto irresponsabile, l’opposizione ha gettato fango su una cooperativa che da anni opera nel settore con risultati eccellenti, come testimoniato dall’accorata protesta social di numerose mamme di bambini che hanno avuto modo di apprezzare la qualità del servizio offerto da “La Garderie“. Le operatrici che quotidianamente si dedicano con professionalità e passione alla cura dei nostri bambini sono state ingiustamente messe sotto accusa senza alcun fondamento..

Particolarmente grave è la strumentalizzazione delle preoccupazioni dei lavoratori relative ai ritardi nei pagamenti, questione che – se confermata – andrebbe affrontata con serietà istituzionale e non utilizzata come pretesto per attacchi politici. È noto che le difficoltà di liquidità possono verificarsi quando gli enti pubblici ritardano i pagamenti delle fatture, situazione che non può essere automaticamente imputata alla cooperativa senza un’analisi approfondita dei rapporti contrattuali e dei flussi di cassa.

L’opposizione ha il dovere di verificare l’attendibilità delle proprie fonti prima di lanciare accuse che possono danneggiare irreparabilmente la reputazione di operatori del settore.

Il Gruppo Consiliare di Forza Italia esprime la propria piena solidarietà alle operatrici degli asili nido e alla cooperativa “La Garderie“, vittime di un attacco politico che nulla ha a che vedere con il legittimo controllo democratico. La qualità del servizio offerto e la professionalità dimostrata negli anni meritano rispetto e riconoscimento, non attacchi strumentali mossi da logiche di parte.

Invitiamo l’opposizione a un maggiore senso di responsabilità nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo, ricordando che i diritti dei consiglieri comunali devono essere esercitati nell’interesse della collettività e non per fini di mera propaganda politica.

La tutela dei servizi per l’infanzia richiede serietà, competenza e collaborazione istituzionale, non guerre di posizione basate su voci incontrollate.

Il Gruppo Consiliare di Forza Italia continuerà a vigilare affinché i servizi educativi del nostro Comune mantengano gli standard di eccellenza che i cittadini meritano, contrastando ogni tentativo di strumentalizzazione politica che possa danneggiare la qualità dell’offerta formativa e la serenità dell’ambiente lavorativo.

Il Gruppo Consiliare di Forza Italia

Comune di Caltanissetta