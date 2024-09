Caltanissetta. Domenica 6 ottobre manifestazione studentesca contro l’emergenza idrica

CALTANISSETTA. Domenica 6 ottobre gli studenti e le studentesse della città guideranno una manifestazione contro l’emergenza idrica, dimostrando che il futuro non può più attendere. Il corteo, organizzato proprio dai giovani, partirà alle 10:00 dalla Piazzetta dei Marinai e si concluderà alle 11:00 in Piazza Garibaldi, con interventi fino alle 13:00.

Gli studenti, promotori di questa iniziativa, lanciano un appello a tutta la città: questa non è solo la loro battaglia, ma la battaglia di tutti. La scelta di manifestare di domenica dimostra che non si tratta di evitare la scuola, ma di un impegno vero, sentito. L’acqua è un diritto che non può essere rimandato, e l’emergenza è troppo seria per concedersi pause.

L’auspicio è che tutta Caltanissetta si unisca a questa causa, sostenendo il suo presente e il suo futuro: i giovani. Bisogna essere tutti uniti nella difesa di un bene comune, senza protagonismi. Caltanissetta è pronta a farsi sentire!