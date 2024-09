Caltanissetta. Bambini felici per la reginetta di baby dance Lucilla: corso Umberto pieno di gioia e musica educativa

Palloncini colorati, occhi illuminati di gioia e vocine entusiaste a cantare le canzoncine di Lucilla, la reginetta di baby dance entrata nel cuore delle famiglie italiane con il suo magico repertorio, conquistando i più piccoli. È questo lo scenario che si è visto ieri sera con l’evento “Arriva Lucilla”, inserito all’interno del cartellone “Settembre è Nisseno”.

Un entusiasmo che ha investito non solo i bambini, ma anche i genitori e i nonni, riempiendo corso Umberto di felicità e di spensieratezza, dapprima con momenti di gioco e intrattenimento, attraverso anche l’iniziativa avviata dai consiglieri Federica Scalia, Marcello Mirisola e il Presidente del Consiglio Gianluca Bruzzaniti, i quali hanno acquistato a proprie spese dei giochi e realizzato manualmente degli altri con materiali di riciclo, e poi con la strepitosa cantante di baby dance.

“È stata una gioia vedere i bambini felici e uniti in un momento di divertimento così pieno – ha dichiarato il sindaco Tesauro –. La nostra città deve essere prima di tutto a misura di bambino e offrire loro opportunità di aggregazione. Loro sono gli adulti di domani.”

Le canzoni mimate, come appunto il repertorio che presenta Lucilla, hanno un alto valore educativo. Attraverso il canto, accompagnato al movimento del corpo, in particolare alle mani, e che racconta una storia, si aiuta a sviluppare il linguaggio orale e si presta attenzione al ritmo e alla musica. E l’importanza aumenta quando si balla e si canta in gruppo, poiché i bambini vivono momenti di relazione sociale che aiuta a costruire legami e a rapportarsi.

“Abbiamo vissuto un’altra serata magica – ha aggiunto l’assessore Salvatore Petrantoni –. Il centro storico si è riempito di gioia e dei sorrisi più belli e veri, quelli dei bambini.”

I reali protagonisti dell’evento sono stati i bambini, che insieme “alla fatina del sole” hanno acceso Caltanissetta, e fatto risuonare le loro risate tra le strade, aprendosi al mondo attraverso la musica educativa.