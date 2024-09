Caltanissetta. Anche i Lyons della Zona 24 alla Tavola rotonda sulla sicurezza stradale che s’è svolta al Teatro Margherita

CALTANISSETTA. Agli annuali eventi paralleli la Coppa Nissena, anche quest’anno si è aggiunta la tavola rotonda sulla Sicurezza stradale, organizzata dall’ACI di Caltanissetta, da Sara assicurazioni, cui ha aderito l’intera Zona 24 del Distretto Lions 108Yb Sicilia, guidato dal Governatore Mario Palmisciano che ha inserito un Services sulla Sicurezza stradale tra quelli più importanti da svolgere nell’intero territorio regionale.

Vista la rilevanza regionale e nazionale della Coppa nissena, la Delegata del Governatore, Nadia Rivetti, ha contattato il Presidente della Zona 24, il nisseno Antonio Alberto Stella, chiedendogli di coinvolgere un Club Lions in questa importante iniziativa. A questo punto, dopo averne parlato con i Presidenti dei cinque Club della Zona, si è deciso di chiedere all’Aci di poter partecipare tutti insieme, in modo non solo di essere presenti alla tavola rotonda, ma anche per poter riportare ognuno nei propri Club, quanto sentito, e quindi realizzare singolarmente altri Services sull’importante argomento.

I Club Lions della Zona 24 ed i rispettivi Presidenti sono Caltanissetta (Salvatore Vancheri), Mazzarino (Maria Salvatrice Farchica), Caltanissetta dei Castelli (Salvatore Notarstefano), Riesi (Stefania Ievolella), Mussomeli e del Vallone (Gianpeppino Di Maria). Gremito, mercoledì mattina, il Teatro Regina Margherita, con tante quarte e quinte classi che hanno ascoltato gli interventi delle Autorità Civili e Militari (vice Prefetto, Assessore alle politiche giovanili, vice Comandante dei Carabinieri, Comandante GdF, Questore, ex Presidente Corte d’Appello), il Presidente dell’Aci Caltanissetta Carlo Alessi, coordinati da Salvo La Rosa che ha intramezzato gli interventi con filmati di corse automobilistiche, di incidenti, e filmati di “pubblicità progresso” che invitavano all’attenzione alla guida, a non distrarsi, a non utilizzare il cellulare, a non bere.

Seguitissimo, dopo il Direttore dell’Autodromo di Monza, l’intervento di Emanuele Pirro, ex pilota e collaudatore, oggi ai vertici della Fia, che si è presentato ai ragazzi in modo semplice e chiaro, spiegando l’importanza di una guida sicura e di una guida senza distrazioni in maniera piacevole ed accattivante. A nome dei Lions della Zona 24, essendo assente per altri impegni la Delegata Nadia Rivetti su delega del Presidente di Zona è intervenuto il Presidente del Club di Caltanissetta, che ha anche annunciato varie iniziative sull’argomento anche con l’aiuto dei due Leo Club della Zona 24, Caltanissetta dei Castelli e Caltanissetta II (i Club giovanili dei Lions).