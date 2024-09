Basket maschile Serie C. Nuovo rinforzo per l’Invicta: arriva il play guardia Domenico Chiarella

L’Invicta Basket del presidente Lillo Terrana prosegue la propria campagna di rafforzamento con un nuovo innesto in entrata. Si tratta del play guardia Domenico Chiarella. Quest’ultimo sarà agli ordini di coach Peppe Spena per dare vita ad un’annata da protagonista. Il giovane proviene dal Basket Academy Catanzaro.

Play/guardia classe 2005 vanta già importanti esperienze e trofei sia a livello giovanile che senior. Infatti, dopo aver disputato i campionati Under 15 e Under 16 16 eccellenza a Faenza, ha fatto ritorno in Calabria alternandosi tra San Severo e Catanzaro prima di accettare la nuova destinazione Invicta.